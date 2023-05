PNRR, Giorgetti: impegno Stato su impianti sportivi per tutti, non stadi per grandi squadre

(Teleborsa) - Lo stato deve occuparsi degli impianti sportivi di base non di costruire gli stadi per le grandi squadre. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia,rispondendo ad una domanda sull'esclusione degli stadi didal PNRR nel corso di "vite da campioni" promosso da Sport e Salute e Fitp. Iprevisti dalha sottolineato il ministro, "sono pochi ma neanche tanto pochi se si guarda al passato. Sono rivolti a tanti piccoli impianti con ladi base che deve fare lo Stato. Lo Stato non deve spendere soldi pubblici per cose che funzionano con i meccanismi di mercato"."In tutto il mondo gli stadi vendono fatti da imprese conche fanno– ha aggiunto – Se il Luton Town si costruisce lo stadio non vedo perché anche in Italia non si possano costruire gli stadi. Allo Stato spetta l'impiantistica di base". Sempre in merito alGiorgetti ha affermato che in merito allailè impegnato in questa continua negoziazione su aspetti di dettaglio che perçhé diventano questioni di principio. "Noi continuiamo ad esser ottimisti perché pensiamo di aver fatto tutto quello che dovevamo fare. Ogni volta ci sono esigenze nuove ma rispondiamo", ha dichiarato.Anche il ministro dell'Economia ha confermato la convocazione delper martedì anche per rispondere all'in corso in"Il governo sta lavorando in stretto contatto con le regioni interessate e a mente fredde tireremo le somme sugli interventi necessari", ha affermato.A margine dell'evento il ministro ha rilasciato una battuta anche sulla questione. "In termini prettamente economici se la Juventus ha fatto unperché gli devo togliere i punti? Se io ragionassi come l'o laglilo stadio visto che è l'unica squadra che ha fatto lo stadio di proprietà. Gli creo un danno economico su quello". "Siamo arrivati al punto che i tifosi tifano per questo o quel– ha sottolineato - Siamo arrivati a livelli parossistici del sistema. Serve uno sforzo collettivo per ripristinare un po' di correttezza nei comportamenti e nei commenti".