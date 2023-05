SdR, Tacchella (BFF): ruolo del depositario si evolve, supportiamo fondi innovativi

BFF Banking Group





(Teleborsa) - "per quanto riguarda l'infrastruttura BFF, che è una banca depositaria italiana che svolge questo servizio per le diverse tipologie di fondi. Innovazione significainsieme. Ci sono già alcuni esempi di fondi innovativi, che ci hanno permesso di entrare in un mercato che - senza anche il nostro contributo - non avrebbe visto la nascita di questa tipologia di fondi". Lo ha detto a Teleborsa, Direttore Banca Depositaria di, in occasione della tredicesima edizione del Salone del Risparmio, l'evento di riferimento nel settore dell'asset management, organizzato da Assogestioni."Cito il caso di un- ha proseguito - Questo è il primo fondo in Italia di questa tipologia di asset. Nel mercato anglosassone questi fondi sono presenti e ben diffusi, in Italia - insieme al nostro cliente - siamo riusciti a portare a compimento questo progetto. Altro fondo innovativo che permette di abbinare l'innovazione e la crescita è quello istituito insieme al nostro cliente a SGR che prevede un, gestite da giovani eccellenze italiane. In questo caso abbiniamo l'innovazione con start up che hanno sede in Italia e che quindi possono e contribuiranno in futuro alla crescita dell'economia italiana".Secondo Tacchella, "ildi controllore degli asset, ma deve cercare di mettere a disposizione dei clienti una serie di, come ne abbiamo già istituiti diversi che nell'ambito - ad esempio - dei fondi alternativi permettono di dare anche un supporto per quelle nuove SGR che intendono affacciarsi a questo mercato, in cui il depositario mette a disposizione il know how, l'esperienza, la consulenza in termini di iter autorizzativo".Avere un settore del risparmio gestito caratterizzato da una forte italianità "è importante perché il mercato del risparmio gestito a livello europeo è uno dei più importanti. Ha però una caratteristica negativa: a differenza di altri mercati europei dove gli asset manager e le infrastrutture sono principalmente locali, qui. L'operatore italiano è anche quello più vicino agli asset manager italiani e quindi è anche quello che percepisce di più quelli che possono essere le esigenze".Ciò è importante, spiega Tacchella, "perché noi ci stiamo focalizzando su due su tre ambiti: il primo è quello dei gli asset deiche ha visto dal 2016 ad oggi raddoppiare i patrimoni; la seconda tipologia di asset dove siamo presenti e giochiamo un ruolo importante - essendo il primo depositare in Italia - è nei, dove anche qui la crescita è costante e continua; non ultimo, siamo alla vigilia di importanti novità normative che obbligheranno lea dotarsi di un depositario, e anche in questo caso l'infrastruttura BFF è pronta ad affrontare anche le sfide di questo nuovo mercato, che ha una un'importanza pari a circa 110 miliardi di asset"."Quindi la crescita del risparmio gestito è accompagnata da una crescita dei servizi lato nostro e dal", conclude il manager di BFF.