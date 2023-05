MeglioQuesto, Cinzia Donalisio consigliere indipendente

MeglioQuesto

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, phygital marketplace che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata di canali fisici e digitali, riunitosi sotto la presidenza di Jaime Torrents, ha deliberato di nominare alla carica di, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei soci.Donalisio, che ha coperto ruoli executive in prestigiose aziende multinazionali del settore ICT, industriale e finanziario, e attualmente riveste cariche apicali nella governance di aziende quotate, finanziarie e family businesses, porterà un contributo determinante sulle tematiche digitali, di sostenibilità e corporate governance con particolare focus sui temi delle Remunerazioni, di Gestione e Controllo dei Rischi e della Sostenibilità."Le competenze di Cinzia Donalisio saranno di grande rilevanza, in particolare per la governance aziendale e lo sviluppo delle azioni ESG", ha affermato Felice Saladini, Founder e Ceo di MeglioQuesto, aggiungendo "con la sua competenza in ambiti coincidenti a quello diMeglioQuesto, rafforziamo il consiglio di amministrazione potendo contare su una professionalità che va indiscutibilmente a supportare il processo di crescita sostenibile dell’azienda".