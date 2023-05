Quotazione IDB, Equita: diverse innovazioni hanno consentito risultato positivo

Italian Design Brands

Equita

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) - La quotazione di(IDB) su Euronext Milan è stata caratterizzata da, che hanno consentito une nervoso per quanto riguarda le IPO. Lo sostiene, che con i suoi team di Investment Banking e di Global Markets ha agito in qualità di Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Listing Agent nell'operazione che ha portato a Piazza Affari il polo italiano dell'arredo e del design di alta qualità.Innanzitutto, IDB è laad averdi quotazione nel 2023, continuando a salire anche il secondo giorno.In merito alle innovazioni, Equita ricorda il coinvolgimento nei primi giorni di maggio di uncome- TIP che, successivamente alla pubblicazione dell'intention to float ha annunciato la propria intenzione di rilevare il 50,7% di Investindesign, azionista di controllo di IDB, per un investimento complessivo di 72 milioni.La presenza di un investitore chiave come TIP ha consentito di definire la valutazione dell'equity della società a circa 220 milioni pre-money e ha trasformato il processo in una operazione di mercato primario, ovvero 100% in aumento di capitale. La presenza di unper l'offerta pari a €10,88, ha poi contribuito a creare unda parte degli investitori interessati.Il processo si è concluso con una domanda significativamente superiore all'offerta e un'. Il mix di investitori ha visto una prevalenza di soggetti domestici (circa 2/3) e la presenza di investitori UK, statunitensi e dell'Europa continentale (circa 1/3).