Schnabel (BCE): politica monetaria durante bassa inflazione ha incoraggiato assunzione rischi

(Teleborsa) - "Durante gli anni di bassa inflazione, la politica monetaria ha incoraggiato l'assunzione di rischi come parte del suo meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Inoltre, le stesse, che ha influenzato le nostre azioni di politica monetaria e plasmato le aspettative di imprese, famiglie e investitori". Lo ha affermato, che fa parte dell'Executive Board della Banca centrale europea (BCE), durante un evento a Londra. "Le banche centrali devono riflettere su come tali fattori possano aver contribuito all'", ha aggiunto.Nella situazione attuale, data la resilienza delle banche dell'area euro, "la presidente Lagarde sottolinea giustamente che non esiste alcun compromesso tra stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria - ha continuato - Laper riportare tempestivamente l'inflazione al nostro obiettivo del 2%".Secondo Schnabel, nel lungo periodo "l'indebolimento della redditività delle banche potrebbe esporre il problema persistente dell'nell'area euro unito allabancarie paneuropee, un problema che la BCE non può risolvere da sola".Pertanto, il mutevole contesto dei tassi di interesse "può fornire un nuovo impulso per uno dei passi più importanti dell'integrazione europea: il".Secondo l'economista tedesca, i governi e le autorità di vigilanza sono essenziali per consentire ai responsabili delle politiche monetarie di concentrarsi sul loro mandato primario di stabilità dei prezzi. "Una sana regolamentazione e supervisione finanziaria sono la, proprio come è necessario un quadro di bilancio funzionante per proteggersi dalla fiscal dominance".Ciò "depone a favore del mantenimento o del rafforzamento dellemacroprudenziali, della prudenza sullee deie sul colmare le lacune normative, anche attraverso la piena attuazione delle riforme di Basilea III", ha sostenuto Schnabel.