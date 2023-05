STAR7, conversione integrale delle azioni speciali PAS in azioni ordinarie

STAR7

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, ha comunicato(Price Adjustement Shares) della società in azioni ordinarie, in rapporto di 1:1, in via automatica e senza alcuna variazione dell'entità del capitale sociale. A seguito della conversione integrale delle PAS, il capitale sociale è attualmente composto da 8.999.752 azioni ordinarieLe n. 1.350.000 PAS erano, rispettivamente Dante S.r.l., con 750.000 PAS, e STAR A.G., con 600.000 PAS."Con la conversione della totalità delle PAS, STAR7 ha dimostrato di avereal momento della quotazione su Euronext Growth Milan - ha commentato l'- Un passaggio importante, dunque, nella costruzione di un track record di credibilità che desideriamo continui a sostenere il nostro percorso di crescita".