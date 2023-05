CNH Industrial migliora sistemi irrorazione agricola con One Smart Spray

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, e One Smart Spray, una joint venture tra Bosch e, hanno firmato unche prevede l'integrazione deldi One Smart Spray nel portafoglio prodotto dei brand agricoli di CNH Industrial.L'integrazione sarà guidata dale il sistema sarà disponibile attraverso ia livello globale, si legge in una nota.Grazie a una serie diinstallate sul braccio dell'irroratrice sarà possibile individuare le infestanti sia rispetto alla copertura vegetale circostante (verde su verde) sia rispetto al terreno (verde su marrone), consentendo un'irrorazione selettiva. La soluzione offre, oltre al rilevamento di precisione delle infestanti, l'accesso tramite dispositivi mobili ae informazioni agronomiche.