Fisco, Leo: tassazione più leggera delle tredicesime nel 2024

(Teleborsa) - Approvazione dellaprima dellae primeentro la fine dell'anno, al massimo entro i primi mesi del 2024. Il viceministro all'Economia,ha confermato i tempi per la riforma fiscale voluta dal governo. "Avremo nove Testi unici, dedicati alle singole imposte e ai principali procedimenti. A inizio 2024 vedremo i primi risultati", ha assicurato Leo in un'intervista a La Verità.Sul, ha poi spiegato, "è presto per farema "ci sono alcuni segnali positivi", mentre la tassazione leggera delle"si farà nel 2024, insieme ai primi provvedimenti di attuazione della delega. Potrebbe essere la prima applicazione della fiat tax incrementale sul lavoro dipendente. La tredicesima, in fondo, può essere considerata unrispetto alle normali mensilità. E quindi da tassare con l'aliquota fissa del 15%. C'è un problema di risorse e vedremo come rendere possibile questa novità", ha concluso Leo.