GEL, fatturato in calo del 23% nel primo trimestre 2023

GEL

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del trattamento delle acque in ambito domestico-residenziale e industriale, ha chiuso ilcon unpari a 3,93 milioni di euro, in calo del 23% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari a 5,12 milioni.Ilha risentito della rimodulazione e riduzione dei bonus per la ristrutturazione edilizia, registrando un calo dell'11% a 3,78 milioni. Il forte aumento dell'inflazione e l'incremento dei tassi di interesse hanno pesato sulle decisioni di investimento della clientela industriale, portando al rinvio di alcune commesse, secondo la società. Di conseguenza, ilha registrato un decremento di circa l'80% a 0,15 milioni."Ci si attende nel settore residenziale unadegli ordinativi grazie alla stabilizzazione degli incentivi sulla ristrutturazione edilizia", si legge in una nota.