Il Regno Unito riduce quota in NatWest: vende azioni per 1,6 miliardi di dollari

NatWest

(Teleborsa) - La Gran Bretagna riduce la partecipazione incon una vendita di azioni da 1,6 miliardi di dollari.Nel dettaglio, la banca statale britannica ha accettato di riacquistare dal governo azioni per un valore di 1,3 miliardi di sterline (1,6 miliardi di dollari), avvicinandosi così alla proprietà privata 15 anni dopo essere stata salvata durante la crisi finanziaria globale.L'accordo ridurrà la partecipazione del governo al 38,69% da circa il 41,4%."La vendita di oggi è un'altra importante pietra miliare nel ritorno di NatWest alla piena proprietà privata, come promesso", ha dichiarato in una nota Andrew Griffith, segretario economico del Tesoro.