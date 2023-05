Lavoro, Calderone: alle aziende servono 1,5 milioni di lavoratori entro luglio

(Teleborsa) - "Sono ottimista. Abbiamo il record di occupati e la prospettiva, come segnalano tutti gli indicatori economici per i prossimi anni, è buona, anche per via del ricambio generazionale in corso. L'ultimosegnalata infatti che lehanno la necessità di assumere unentro luglio". Lo ha dichiarato in una intervista a Libero il ministro del Lavoro"Ilnon ha avuto alcun effetto sul" e "non esisterà più", prosegue il ministro, per il quale "il rinnovo dei contratti collettivi con l'adeguamento dei livelli contribuitivi è certamente una priorità. Io credo che la chiave per migliorare le condizioni dei lavoratori sia in una buona contrattazione, nel welfare aziendale e nella contrattazione di secondo livello, che può rappresentare un punto strategico nell'adeguamento dei salari al costo della vita dei diversi territori", ha aggiunto.