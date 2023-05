REPowerEU, la Commissaria per l'Energia Simson in visita nei Paesi Bassi a un anno dal lancio del piano

(Teleborsa) - La commissaria per l'Energia,è in missione nei Paesi Bassi per una visita nel paese che cade durante l'anniversario della presentazione da parte della Commissione del pianoper ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare lasostenendo nel contempo l'Ucraina.L'anno scorso, per la prima volta, nell'UE è stata generata piùdall'eolico e dal solare che dal gas, con 41 GW di nuova capacità installata di energia solare e un aumento della capacità eolica di 15 GW. Nel 2022, il 39% dell'elettricità nell'UE è stata generata da fonti rinnovabili.Il Commissario vedrà esempi del rapido progresso tecnologico nella produzione di energia rinnovabile nei Paesi Bassi. Ha partecipato all'apertura dello stabilimentoa Weert, produttore pionieristico di pannelli solari leggeri sostenibili e riciclabili al 100%. Ha partecipato in loco a unacon il ministro olandese per il clima e l'energia,e rappresentanti dell'industria e del mondo accademico.Nel pomeriggio, il Commissario Simson visiterà lo stabilimentodipioniere nella produzione di fondazioni sostenibili per impianti eolici offshore.