UE, otto Paesi contrari a Euro 7 inviano "non paper" alla Commissione europea

(Teleborsa) -sulle emissioni delle auto tornano a fareimposte dalla nuova normativa.E cosìhanno inviato alla Commissione europea, alla presidenza di turno UE ed agli altri Stati europei un, per illustrare le principali preoccupazioni comuni sul disegno di regolamento europeo.La, sostengono gli otto stati dissenzienti,e rischia di averee soprattutto. Quel che rende perplessi gli otto Paesi che si oppongono alla normativa sono soprattutto le nuove regole relative alleNel paper si legge che, se da un lato, gli otto Paesi "le performance in termini di emissioni", anche sotto il profilo dell'abrasione di freni e pneumatici, prodotte tanto dai motori tradizionali quanto da quelli elettrici, dall'altro ritengono che i nuovi limiti "dovrebberoa livello delle Nazioni Unite, includere l'applicazione della relativa fase di monitoraggio a livello delle Nazioni Unite e tenere conto delle proprietà dei veicoli elettrici"."È fondamentaledel quadro Euro 7,, e garantire che le nuove norme sulle emissioni siano adatte allo scopo nel senso che siano realistiche rispetto allo stato dello sviluppo tecnico e in termini di analisi costi-benefici", concludono i Paesi dissenzienti.