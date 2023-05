BT, Drahi sale al 24,5% ma non intende fare offerta

BT

(Teleborsa) - Il miliardario franco-israelianohain, uno dei maggiori operatori del settore telecomunicazioni nel Regno Unito,, ma ha ribadito che non intende effettuare un'acquisizione completa della società. Gli acquisti sono stati fatti con Altice, che è già il maggiore azionista di BT.Drahi ha infatti preso una quota iniziale del 12,1% nel giugno 2021, citando l'opportunità offerta dal lancio nazionale della banda larga di nuova generazione, per poi aumentarla al 18% nello stesso anno. L'anno scorso, il governo britannico ha indagato l'operazione di Drahi, concludendo che l'investimento dell'imprenditoreLa settimana scorsa BT ha affermato cheentro il 2030, quando si prevede che appaltatori e ingegneri avranno completato la rete in fibra.