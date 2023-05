Eventi e scadenze del 23 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

Lunedì 22/05/2023

Martedì 23/05/2023

Bastogi

Borgosesia

Compagnia Dei Caraibi

doValue

Eprcomunicazione

Lowe's Companies

Solutions Capital Management Sim

(Teleborsa) -- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- I ministri, durante il Consiglio Competitività, parleranno di: Mercato interno e industria, Ricerca e Spazio- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Il 3° Global Policy Forum si svolge a Milano. Organizzato da Università Bocconi, ISPI, OCSE e Think7 Japan, è una piattaforma internazionale per discutere temi globali di attualità e sfide cruciali per il futuro. Parteciperanno policy maker, alti rappresentanti del mondo business e senior experts a livello globale- Il Consiglio sarà presieduto da Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea. Durante il pranzo di lavoro, i ministri terranno uno scambio informale con il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg- EBACE è l'airshow di maggior prestigio a livello globale per il settore dell'aviazione d'affari. Salone aperto esclusivamente agli operatori di settore, attira mediamente più di 400 espositori e oltre 10 mila addetti ai lavori da tutto il mondo. Si svolge a Ginevra- La fiera internazionale per meeting, incentivi, conferenze ed esposizioni (MICE), si terrà a Francoforte. Punto di incontro per i principali attori del settore tra cui agenti di viaggio, tour operator, organizzatori di eventi e aziende- Importante evento nel settore dell'Industria Energetica, dove autorità energetiche, amministratori delegati del settore, appaltatori, istituzioni e consumatori possono discutere delle migliori strategie, politiche e finanziamenti per realizzare l'agenda della transizione energetica. L'evento si svolge a Ravenna- La conferenza, organizzata da UniCredit e Kepler Cheuvreux presso la sede centrale di Unicredit di Milano, è la principale Capital Markets Conference in Italia e il punto di incontro annuale tra la comunità finanziaria internazionale e il top management delle più importanti società quotate italiane. Ci saranno riunioni individuali e di piccoli gruppi e comprenderà anche alcune sessioni plenarie con illustri relatori che affronteranno temi chiave economici e commerciali- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di aprile 2023- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero; Sistema dei pagamenti- Si svolge a Parma l'11a edizione di SPS Italia "Le nuove frontiere dell’ingegneria innovativa connessa e integrata". Importante evento fieristico italiano in tema automazione industriale, riconosciuto come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema08:00 -- Il vertice, dell'IIF (Institute of International Finance) si svolgerà a Bruxelles e riunirà i maggiori policymakers e le principali istituzioni finanziarie globali. Focus su "Costruire un'economia europea dinamica, resiliente e sostenibile del XXI secolo"08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna09:00 -- "Come traguardare una crescita sostenibile tra gestione del rischio e spinta sull'innovazione?". Evento organizzato da Bain & Company a Milano con esperti del mondo dei Financial Services che si confronteranno sui temi chiave per il settore. Tra gli interventi, il CEO Banco BPM, il Presidente Prelios e l'AD e DG SACE09:30 -- Etica, fiducia e performance. Visioni di leadership a confronto. Il Summit, organizzato da The European House – Ambrosetti, si svolge a Milano e offrirà opportunità di approfondire esperienze e modelli di successo. Tra gli interventi, Marco Grazioli, Presidente, The European House –Ambrosetti10:30 -- Evento organizzato da ALIS (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile), che si svolge a Piazza di Siena, per un confronto sulla logistica sostenibile con diversi attori istituzionali tra i quali: Gasparri, Santanchè, Gava, Bignami, Durigon e Boccia. Aprirà i lavori Guido Grimaldi, Presidente ALIS11:00 -- Presentazione del 103° Rapporto Analisi dei Settori industriali "L'industria italiana e le sfide di medio periodo, tra vincoli demografici e rafforzamento competitivo". L'evento si terrà presso la Sala convegni di Intesa Sanpaolo di Milano11:00 -- L'Osservatorio di Karma Metrix nasce per raccontare quanto impattano sull'ambiente le Big Tech americane e creare maggior consapevolezza sul tema della sostenibilità digitale. Verranno esaminati i bilanci di sostenibilità di Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta e Microsoft, confrontandoli con i bilanci passati, per vedere come stanno mutando i loro consumi energetici e le loro emissioni di gas serra. L'evento si svolge a Milano13:00 -- Presso l'Aula del V piano di Palazzo San Macuto, costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari14:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente dell'Assemblea della Repubblica della Macedonia del Nord, Talat Xhaferi15:00 -- Il convegno si svolge presso l'Aula dei Gruppi parlamentari. Intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il Sottosegretario di Stato Alessio Butti, Mario Nobile (D.G AgID), Francesca Reich(AD e DG Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) e Matteo Del Fante (AD Poste Italiane). Durante l'evento, che si terrà al Tempio di Adriano di Roma, sarà presentata la ricerca a cura di Banca Ifis (main sponsor), "Il turismo pilastro dell'economia dell'esperienza". Tra gli interventi: il ministro Santanchè, i presidenti di Banca Ifis, ENIT e CCIAA Roma, il Vice Presidente di Confindustria e il sindaco di Roma16:30 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio una delegazione di giovani del Comitato italiano per l'UNICEF, guidata dal Presidente, Carmela Pace