Mid e small cap, Intermonte: trimestrali rassicuranti, ma liquidità resta debole

Intermonte

(Teleborsa) - I risultati del primo trimestre 2023 dellahanno confermato che, nonostante il difficile contesto macroeconomico, le società "mantengono". Lo si legge nel Report mensile sulle Mid Small Cap italiane a cura del Team di Ricerca di, dove viene evidenziato che diversi i settori che hanno sorpreso in positivo: in primo luogo le, grazie al margine di interesse, in secondo luogo i titoli del, grazie a una domanda in costante crescita, e infine alcuni, che hanno beneficiato di un allentamento delle tensioni sulla catena di approvvigionamento.Tra i segnali negativi Intermonte ha riscontrato "una". La questione del rifinanziamento del debito a tassi più elevati ha un impatto significativo sulle stime, ma "il numero di situazioni critiche appare al momento limitato". In questo scenario le valutazioni di alcuni settori, come l', sembrano particolarmente attraenti e quindi - secondo gli esperti - non deve sorprendere il recente annuncio di due acquisizioni di small cap di cybersecurity.Come spesso segnala, il report evidenzia che la" tra le small cap, soprattutto in relazione ai significativi deflussi dai fondi PIR che, in media, rappresentano circa il 10% del flottante di questo segmento.Tra le note positive, viene segnalato che ilha dedicato un'volta a favorire l'accesso da parte delle PMI al finanziamento tramite il mercato dei capitali. "Ci auguriamo che alcune iniziative possano contribuire a migliorare lo slancio del segmento dopo un periodo di flussi ridotti e di mancanza di quotazioni", si legge nel report.