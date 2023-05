Sostravel.com pronta all'M&A per accelerare la crescita

SosTravel.com

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, ha attribuito all'deleghe funzionali a supportare la, attribuendogli il potere di dare inizio ad attività die proporre, ove ne ricorrano le condizioni, possibili operazioni straordinarie, in qualsiasi forma sia in Italia che all'estero.La società ha anche allo studio l'opportunità di, per dotare la società della flessibilità necessaria ad operazioni di M&A, ed a tal fine ha attribuito anche alulteriori deleghe funzionali a supportare la crescita per linee esterne, tra cui quello di proporre operazioni straordinarie di qualsiasi natura coerenti con la strategia aziendale, in qualsiasi forma sia in Italia che all'estero.Le deleghe, si legge in una nota, sono arrivate perché la società ritiene che sussistano le condizioni per, all'interno della strategia Private Label lanciata da Sostravel.com, già da prima della fusione, e che sta "riscuotendo un forte successo".Il CdA ha anche deliberato di dare avvio al programma diper un controvalore massimo di 250 mila euro.