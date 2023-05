Startup Geeks chiude round da 945 mila euro. Tra investitori anche Seed Money

Crowdfundme

(Teleborsa) -, incubatore online italiano di startup e e società attiva nel campo edutech, ha chiuso un r. La campagna di equity crowdfunding della società è stata avviata su, piattaforma di finanza alternativa quotata su Euronext Growth Milan, e si è conclusadi 945.000 euro. Tra gli oltre 240 investitori, in cui figurano imprenditori, manager e aziende, è presente Seed Money (acceleratore di startup).Startup Geeksnello strutturare in 12 settimane il proprio progetto imprenditoriale grazie ad un incubatore online (lo Startup Builder) e si occupa anche di percorsi di intrapreneurship per lavorare sull'upskilling ed engagement dei lavoratori nelle grandi aziende.Nel 2020 la startup ha chiuso il primo round di finanziamento da 170 mila euro coinvolgendo business angels e imprenditori affermati, e dopo soli due anni ha raggiunto un fatturato di oltre 1 milione di euro. I nuovi fondi raccolti serviranno per consolidare la posizione nel mercato italiano,, accelerare il business b2b ed iniziare la, con un focus particolare su Germania, Spagna e Francia."Siamo felici della fiducia riposta nel nostro progetto - hanno commentatodi Startup Geeks - Il nostro obiettivo è quello di supportare l'ecosistema dell'innovazione in Italia e dell'imprenditorialità attraverso la formazione e il grande traguardo raggiunto è motivo di orgoglio perché siamo riusciti a coinvolgere nella nostra missione non solo investitori professionali ma anche la nostra community, composta da imprenditori, manager e professionisti che prendono parte alle nostre iniziative e che abbiamo coinvolto fin dalla nostra nascita".