SG Company, la controllata Geotag acquista il centro media Waymedia

(Teleborsa) -, tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che, controllata al 51%, ha sottoscritto un. Il closing dell'operazione avverrà entro fine gennaio 2026.Waymedia è un, fondato nel 2008, attivo nella gestione e nella pianificazione di campagne di comunicazione su misura, per clienti privati e istituzioni, che offre servizi di media strategy, media planning e media buying. Al 31.12.2024 Waymedia ha registrato i seguenti valori: fatturato di 2,2 milioni di euro; EBITDA di 844 mila euro; utile di 772 mila euro; PFN (+debt/-cash) di -270 mila euro.L'operazione permetterà a Geotag di espandere e rafforzare l'offerta dei servizi e, insieme, di, con la conseguente possibilità di estendere la propria clientela e di poter partecipare a più rilevanti gare pubbliche.Geotag acquisirà il 100% del capitale sociale di Waymedia dalla socia e amministratrice unica Roberta Girolami. Ilper l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Waymedia, stabilito in via convenzionale tra le parti, è pari ae sarà corrisposto in cinque tranche semestrali, di cui la prima, da versarsi al closing sarà pari a 250 mila euro e le residue quattro dell'importo di 125 mila euro. L'acquisizione verrà integralmente finanziata con mezzi propri"Dopo l'operazione di ampliamento della verticale di business compiuta da FMA con Concreta Promotion, oggi celebriamo quella di Geotag con Waymedia, nella loro area di affari - ha commentato- Il progetto di creazione e condivisione della crescita (Sharing Growth significa questo) prosegue non solo nell'ampliamento delle verticali di business ma anche nell'ampliamento delle stesse società. Altri founders e imprenditori, leader nei propri segmenti, si uniscono e sposano il nostro progetto imprenditoriale".