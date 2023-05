Trawell Co, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Trawell Co

(Teleborsa) -ha alzato aper azione (da 10,7 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, confermando ilsul titolo a "". Gli analisti sottolineano che, in un contesto di forte ripresa del traffico aereo passeggeri, TraWell ha rilasciato risultati "record" nel 2022, con vendite in crescita del 31% e un margine EBITDA "molto solido" al 27,6%.Viene sottolineato che la società ha reso noto l'aggiornamento del piano industriale 2022-27, che include anche il contributo dellenegli aeroporti di Malpensa e Linate. Intesa Sanpaolo calcola che queste vendite aggiuntive potrebbero essere in media nell'ordine diInoltre, un numerovenduti potrebberoe portare il margine EBITDA della società a un livello normalizzato di circa il 21%, con margini di ulteriore espansione negli anni successivi.Per queste ragioni, Intesa Sanpaolo hasui ricavi in media dell'11% e sull'EBITDA di oltre il 20%, includendo un'ipotesi leggermente più prudente sulle vendite e sulla redditività rispetto al piano dell'azienda. Il risultato netto pre-minoranze dovrebbe essere di circa 5 milioni di euro nel 2025.