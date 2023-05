Fondazione Vodafone e Lines insieme contro la violenza sulle donne

(Teleborsa) -nell'ambito delle iniziative per il, annunciano un accordo di collaborazione che prevede il posizionamento, sulle confezioni di alcune linee di prodotti Lines, di un QR code per effettuare il download dil'app mobile di Fondazione Vodafone che fornisce risorse, supporto e strumenti concreti alle donne che subiscono violenza domestica e maltrattamenti. Le confezioni su cui compare il QR code per il download di Bright Sky – si legge in una nota congiunta – sono quelle dei pack in formato scorta e sono già in distribuzione ed è possibile già trovarle nei supermercati e ipermercati di tutta Italia.Lanciata in Italia nel 2020 da Fondazione Vodafone e già utilizzata da oltre 80mila persone in Italia,e – spiega la nota – "può essere una risorsa anche per parenti, amici, colleghi di lavoro, associazioni e da tutti coloro che sono vicini a donne maltrattate".fornisce informazioni sui diversi tipi di violenza e consente alle donne di acquisire maggiore consapevolezza su come gestire la propria situazione. Al tempo stesso, l'app fornisce una mappatura dei servizi di supporto che si occupano di maltrattamenti, sia a livello locale che nazionale. È disponibile inoltre la chiamata rapida al 112, che può essere attivata con un singolo tocco su ogni pagina dell'App. Da marzo 2023, all'interno dell'app Bright Sky, è presente una nuova sezione dedicata alsviluppata in collaborazione concon suggerimenti e consigli concreti su come riconoscere, difendersi e liberarsi dalla violenza economica, una delle forme di abuso ancora meno conosciute."Noi di Lines siamo da sempre in prima linea per contribuire a creare una società libera da stereotipi e discriminazione di genere – dichiara–. Ci impegniamo concretamente per combattere la violenza contro le donne, che purtroppo in Italia conta ancora troppi casi, e per questo siamo lieti di collaborare con Fondazione Vodafone e favorire la diffusione della App Bright Sky, attraverso l'inserimento del QR code sulle confezioni dei nostri prodotti Lines"."La cronaca, i dati e il confronto costante che abbiamo con le associazioni ci dicono che gli episodi di violenza sulle donne non accennano a diminuire e spesso la violenza assume forme diverse, non solo fisica ma anche psicologica ed economica. L'accordo con un brand importante come Lines ci permette di raggiungere direttamente quelle donne che hanno bisogno di uno strumento di supporto. Con Bright Sky – afferma– vogliamo aiutare le donne maltrattate a prendere consapevolezza e a fare il primo passo per uscire da situazioni a rischio in modo sicuro".