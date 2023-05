Maire Tecnimont, Isabella Nova nel CdA al posto di Isgrò

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere indipendente non esecutivo Francesca Isgrò dalle cariche di Consigliere di Amministrazione, membro del Comitato per la Remunerazione e Lead Independent Director della Società, in ragione di nuovi prossimi incarichi professionali incompatibili con le suddette cariche.Il Consiglio, verificato che non residuano candidati non eletti appartenenti alla lista da cui la stessa era stata tratta, ha cooptato, con l’approvazione del Collegio Sindacale, Isabella Nova (Prorettore Delegato del Politecnico di Milano) quale nuovo Amministratore non esecutivo di MAIRE.