Mercato USA in rosso conferma timori default

(Teleborsa) - Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, mentre sono ancora in stallo le trattative per evitare il default degli Stati Uniti, che potrebbe scattare il 1° giugno se non si arriverà ad un accordo per aumentare il tetto del debito americano.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una discesa dello 0,71%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.112 punti, in calo dello 0,81%. Negativo il(-0,79%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo l'(-0,65%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,27%),(-1,23%) e(-1,00%).del Dow Jones,(+0,84%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,04%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,35%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,29%.scende del 2,05%.(+7,34%),(+2,29%),(+2,05%) e(+1,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,14%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,80%.Scende, con un ribasso del 5,07%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -920K barili; preced. 5,04 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 2,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 250K unità; preced. 242K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,5%; preced. -5,2%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0%).