Netflix: stretta su condivisione degli abbonamenti al di fuori del nucleo domestico

ha avviato unain un centinaio di Paesi, Italia inclusa. "L'account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi" ma chi invece è "un utente extra" dovrà pagare un costo aggiuntivo di 4,99€/mese. Lo annunciache a partire da oggi inizierà ad inviare una email di spiegazione agli abbonati in Italia che condividono l'account Netflix al di fuori del proprio nucleo domestico."Puoi guardare Netflix con facilità – si legge nella mail inviata agli abbonati – quando sei in movimento o viaggi, sui tuoi dispositivi personali o sulla TV di un hotel o una casa vacanza". Se si desidera condividere Netflix con chi non fa parte del proprio nucleo domestico, si può acquistare un utente extra al costo aggiuntivo di 4,99€/mese. Chi non fa parte del nucleo familiare ma vuole conservare la cronologia e le preferenze del proprio profilo Netflix può trasferirlo su un nuovo abbonamento a pagamento.Un nucleo domestico Netflix è l'insieme dei dispositivi connessi a Internet nel luogo principale da cui un abbonato guarda Netflix. Un nucleo domestico Netflix può essere impostato da una TV. Tutti gli altri dispositivi che utilizzano lo stesso account Netflix sulla stessa connessione Internet di questa TV apparterranno automaticamente al tuo nucleo domestico Netflix. Se il nucleo domestico Netflix non viene impostato dall'utente, verrà impostato automaticamente da Netflix in base all'indirizzo IP, agli ID dei dispositivi e all'attività dell'account.Per "connessione Internet" Netflix intende la connessione Internet cablata o wireless dell'utente. Se si dispone di più reti Wi-Fi, se ne può associarne una sola al proprio nucleo domestico Netflix. Se si vuole guardare Netflix su dispositivi connessi a reti Wi-Fi che utilizzano account ISP diversi o che hanno indirizzi IP esterni diversi, è possibile che venga chiesto all'utente di verificare se il dispositivo appartiene al proprio nucleo domestico. È necessario – avverte Netflix – "impostare o aggiornare il proprio nucleo domestico Netflix da un dispositivo connesso alla propria rete Internet preferita o maggiormente utilizzata".Ma come fa Netflix a verificare chi usa l'account? Per risultare parte del nucleo domestico una volta ogni 31 giorni ci si deve connettere all'indirizzo IP principale associato all'account Netflix. "Utilizziamo – spiega Netflix – informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell'account per determinare se un dispositivo che ha effettuato l'accesso al tuo account appartiene al tuo nucleo domestico Netflix. Non raccogliamo dati GPS per tentare di determinare la posizione fisica precisa dei dispositivi". Se non si guarda Netflix sulla TV non è necessario impostare un nucleo domestico Netflix per l'account.