Stati Uniti, DeSantis annuncerà su Twitter la candidatura alle Presidenziali 2024

(Teleborsa) -si prepara ad annunciare oggi la sua, con l'ausilio di, il fondatore di Tesla e proprietario di Twitter."Al momento non ho intenzione di appoggiare nessun candidato in particolare, ma mi interessa che Twitter sia una sorta di piazza cittadina", ha spiegato Musk, chiarendo che il supporto al momento è solo mediatico, non anche ideologico, e non si traduce in una scelta di campo.Secondo la CNN, lanel corso di un, la sezione del social network dedicata agli audio, dove è possibile riunirsi con uno o più utenti per conversazioni dal vivo., un imprenditore molto vicino a Elon Musk.Secondo Fox News, DeSantis dovrebbe contestualmente presentare i documenti per la sua candidatura alla Commissione elettorale federale, in coincidenza con l'evento.Il politico statunitense è il, imprenditore anche lui come l'ex Presidente USA, è stato recentemente rieletto governatore della Florida per il secondo mandato. Trump e DeSantis sono stati alleati durante i quattro anni di Trump alla Casa Bianca e l'ex Presidente USA ha appoggiato l'imprenditore e politico durante la sua prima campagna per la carica di governatore in Florida, ma oggi DeSantis ha una identità ben precisa e può far concorrenza a Trump.Uomo vicino alla classe conservatrice, èed ha appassionato per le sue idee su molti argomenti divisivi e per la lotta contro i lockdown attuati durante la pandemia.