Corte dei Conti, economia Italia resiliente agli shock: fiducia su crescita e riduzione debito pubblico

(Teleborsa) - Le capacità di resistenza dimostrate dall'ai ripetuti shock che hanno contrassegnato lo scenario nazionale e internazionale costituiscono una solida base per la ripartenza e spingono ad affrontare con fiducia le complesse sfide legate alla necessità di accrescere durevolmente ile ridurre il peso delnel nuovo quadro di governance economica dell'Unione europea. È quanto evidenzia lanell'edizione 2023 del, presentato oggi al Parlamento, alla presenza del Ministro dell'economia e delle finanze,e dell Ministro del lavoro e delle politiche sociali,. I lavori sono stati aperti dal Presidente della Corte dei conti,Il contesto segnato dallae dalle conseguentihanno osservato i magistrati contabili, continua a far stimare una decelerazione dele delle attività economiche nella maggior parte dei Paesi. Nonostante questo le attività inhanno superato, nel corso del 2022, i livelli precedenti la crisi pandemica. Rispetto al 2019, il prodotto interno lordo registra una crescita dell'1% in termini reali (valore analogo a quello della Francia e superiore a Germania e Spagna).La crescita del(+3,7%) è stata ancora sostenuta dalla(4,6%). Gliriferiti ai primi mesi del 2023 confermano la moderazione dei ritmi produttivi, ma evidenziano un maggiore dinamismo dell'economia italiana rispetto alla media dell'area Euro. Il PIL del primo trimestre 2023 è in aumento dello 0,5% sull'ultimo quarto del 2022, con una ripresa che appare diffusa tra settori, coinvolgendo sia l'industria che i servizi. Positivo, secondo la Corte dei Conti, ilL'inflazione ad aprile ha segnato un nuovo aumento congiunturale (+0,5%) anche a riflesso della transitoria ripresa dei prezzi dei. Segnali incoraggianti si traggono, tuttavia, dall'andamento dei prezzi alla produzione. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, spiegano ancora i magistrati contabili, avrà effetti importanti sulla variazine del PIL. Nel quadriennio 2023-2026 due terzi del tasso di crescita medio annuo prefigurato nelsono, infatti, ascrivibili al Piano (1,2%, a fronte dello 0,4 in assenza di Pnrr).Nel 2022 ilha continuato a ridursi in rapporto al PIL (dal 149,9 al 144,4%) e dopo l'inversione di tendenza registrata nel 2021 la discesa sta proseguendo a ritmi elevati e più significativi di quanto inizialmente previsto. Nel Rapporto dei giudici contabili si sottolinea come il rientro del debito trovi tra i suoi presupposti la tenuta delleed una gestione accorta delle grandi aree dicorrente (previdenza, assistenza e sanità sono i fronti specificamente trattati nel Documento)