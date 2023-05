ePrice, assemblea approva raggruppamento delle azioni

ePrice

(Teleborsa) - L'diha deliberato didi esercizio al 31 dicembre 2022, che chiude con una perdita di esercizio di 1.026.392 euro, e di portare a nuovo la perdita. Inoltre, ha approvato la prima sezione della Relazione sullae sui compensi corrisposti, e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione.I soci hanno anche deliberato di approvare ilin circolazione nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 50 azioni ordinarie esistenti e di procedere all'annullamento di 49 azioni ordinarie per fare in modo che le azioni in circolazione prima del raggruppamento siano in un numero pari ad un multiplo di 50.