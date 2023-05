Fisco, MEF: 3,7 milioni le partita Iva nel 2021

(Teleborsa) - Ilcomunica che le persone fisiche titolari diche hanno presentato dichiarazione per l’anno d’imposta 2021 sono circa, in linea rispetto all’anno precedente. I soggetti aderenti alrisultano circa 1,7 milioni, con un reddito imponibile pari a 25,2 miliardi di euro per un valore medio di 15.601 euro e con un’imposta sostitutiva (15% o 5% per i primi cinque anni di attività) pari a 3 miliardi di euro per un valore medio di 1.874 euro.Ledelledi persone relative all’anno d’imposta 2021 sono 707.802, in diminuzione rispetto all’anno precedente (-2,1%), con undichiarato pari a 52.980 euro, in aumento del 12,4% rispetto al 2020.Per quanto riguarda i dati statistici delledelle persone fisiche, già pubblicati, è ora disponibile anche la classificazione dei contribuenti in base al reddito prevalente. L’85% dei circadetiene prevalentemente reddito da lavoro dipendente o pensione, il 6,4% del totale ha un reddito prevalente derivante dall’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, compreso anche quello in regime forfetario e di vantaggio.Il numero di soggetti interessati dagli(ISA) nel 2021 è stato pari a 2.418.313 contribuenti, in aumento rispetto all’anno 2020 (+17%). Isono composti per il 53% da persone fisiche, per il 19% da società di persone e per il 28% da società di capitali ed enti non commerciali, in linea con l’anno precedente. Nel 2021 è in aumento la quota di contribuenti più virtuosi, con un ISA almeno pari a 8, che raggiunge il il 44,6% del totale.