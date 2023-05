Indel B, Equita avvia copertura con Buy e TP a 32,7 euro

Equita

Indel B

(Teleborsa) -ha avviato la copertura sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure. Laè "", mentre ilè fissato aGli analisti evidenziano che Indel B ha un "", con circa 220 milioni di euro di ricavi da prodotto nel 2022 vs 66 milioni di euro del 2024 (CAGR 16%) e 31 milioni di euro di EBITDA adj. nel 2022 vs 10 milioni di euro del 2024 (CAGR 15%).La(sebbene inferiore di circa 230bps rispetto ai livelli pre-covid) e beneficia della forte posizione di leadership nel mercato OEM dei frigoriferi da incasso per Truck, nonché dell'esposizione ai mercati con marginalità maggiori come il Leisure Time, l'Hospitality e le Cooling appliances.Equita si dice consapevole deldell'azienda (in particolare quello automotive, che rappresenta circa il 60% delle vendite del gruppo), ma ritiene che, alle valutazioni attuali il mercato stia sottovalutando Indel B per una serie di motivazioni.In primis, l'come il Leisure Time, l'Hospitality e le Cooling appliances (quasi il 30% delle vendite), che offrono migliori prospettive di crescita e margini elevati. Inoltre, c'è la possibilità di espansione dei margini grazie alla normalizzazione dei costi di logistica e al miglioramento del mix di vendite. Segnalata la, che può proteggere la redditività nel caso in cui si materializzi uno scenario macro peggiore del previsto. Infine, c'è una potenziale diluzione dell'esposizione all'Automotive attraverso l'