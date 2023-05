L'italiana Air Corporate ordina 43 elicotteri Airbus

Airbus

(Teleborsa) -, il principale operatore italiano di aviazione d'affari, ha effettuato un. Si tratta del più grande ordine di elicotteri commerciali registrato dain Italia e l'annuncio è arrivato al termine della fiera di settore "EBACE 2023" a Ginevra.Gli elicotteri comprendono(H125/H130) edi Airbus Corporate Helicopters in configurazione Line con pacchetto Lounge, che si aggiungono ai due ACH160 già ordinati.I velivoli, la cui consegna avverrà nell'arco di circa otto anni, saranno utilizzati per una serie di servizi die per, si legge in una nota di Airbus.Questo annuncio va ad aggiungersi agli altri 28 ordini effettuati negli ultimi anni da Air Corporate, con sede a Verona, nell'ambito di. Solo negli ultimi due anni, Air Corporate ha preso in consegna 17 elicotteri Airbus, tra cui il primo di due bimotori H135.