Stellantis investe nella startup Lyten per sviluppare batterie litio-zolfo

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, haper accelerare la commercializzazione delle applicazioni del Lyten 3D Graphene per il settore della mobilità, tra cui la batteria al litio-zolfo per EV LytCell. L'investimento dellaè stato fattao attraverso il proprio fondo di venture capital (Stellantis Ventures).Stellantis e Lyten, alleggerimento dei veicoli e soluzioni avanzate di rilevamento a bordo, spiega una nota. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo."Avendo visitato di recente Lyten insieme al nostro CTO Ned Curic e al nostro responsabile di Stellantis Ventures, Adam Bazih, siamo rimasti impressionati dal potenziale di questa tecnologia in grado di contribuire a una mobilità pulita, sicura e accessibile", ha dichiaratodi Stellantis."Considerata la grave scarsità di materiali per le batterie tradizionali agli ioni di litio che sta penalizzando la produzione dei veicoli elettrici, le batterie al litio-zolfo di Lyten offriranno una, promuovendo la transizione globale verso i veicoli elettrici a livello di mercato di massa", ha aggiunto.