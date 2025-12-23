Comau, finanziamento BEI di 50 milioni di euro per ricerca e sviluppo

Stellantis

(Teleborsa) - La(BEI) ehanno firmato undell'azienda torinese nei settori della robotica, delle soluzioni di automazione avanzata, delle macchine utensili evolute e della digitalizzazione per diversi settori industriali: dalle batterie, sia per l'automotive che stazionarie, all'aerospazio, la cantieristica, le energie rinnovabili e la logistica.Gli interventi saranno realizzati principalmente in Italia, con. La maggioranza di Comau è stata venduta lo scorso anno daa One Equity Partners (OEP).L'operazione è, il programma di investimenti dell'Unione Europea attraverso il quale la BEI ha già attivato oltre 4 miliardi di euro in Italia, e rientra nell'ambito di TechEU, il programma da 70 miliardi di euro del Gruppo BEI volto ad accelerare l'innovazione in Europa tramite investimenti in equity, quasi-equity, prestiti e garanzie."Sostenere l'innovazione industriale europea e la transizione verso un modello produttivo più digitale, sostenibile e competitivo è una priorità al centro del programma InvestEU, di cui il Gruppo BEI è il principale partner attuativo - ha dichiarato- Investire in robotica avanzata, automazione ed e-mobility significa rafforzare la leadership tecnologica dell'Europa, sostenere occupazione qualificata e accompagnare le imprese europee nelle grandi trasformazioni industriali in corso"."Comau investe costantemente nello sviluppo di competenze e tecnologie innovative. Queste ultime, infatti, sono una leva essenziale per la crescita del sistema produttivo europeo, permettendo alle aziende di competere a livello globale in settori di particolare rilevanza per il presente e il futuro dell'industria, come le batterie, l'aerospazio, la logistica, la cantieristica e le energie rinnovabili - ha rilevato- Il sostegno della Banca Europea per gli Investimenti ci fornisce maggiore forza per perseguire la nostra strategia di sviluppo sostenibile, volta a progettare e produrre quelle soluzioni di automazione avanzata che permettono di rispondere alle sfide di un mercato segnato da una profonda incertezza e da una rapida trasformazione tecnologica".