Delega fiscale, il parere Upb: obiettivi condivisibili ma flat tax penalizza i redditi medi

(Teleborsa) - "Ladeterminache penalizzano i soggetti cone favoriscono quelli con redditi più elevati, a meno che non si decida di rinunciare a una elevata quota di". A rilevarlo è l'in una memoria sul disegno di legge "" che la presidenteha trasmesso alla Commissione Finanze della Camera."Lae la sua estensione ai lavoratorisi pone in controtendenza rispetto all'obiettivo di accrescere l'", si legge nel documento e "appare poco giustificabile anche sotto l'aspetto dell'efficienza, visto che l'aliquota agevolata non è applicata solo a somme la cui percezione risulti effettivamente legata a incrementi di produttività, qualità e innovazione. Un esempio è rappresentato dagli incrementi di redditi da lavoro dipendente che sono determinati essenzialmente dai".Per l'UPB la delega fiscale all'esame del Parlamento "annuncia". Tra questi obiettivi "stimolare la crescita attraverso una maggiore efficienza della struttura dellee una riduzione del; ridurre l'e l', soprattutto attraverso l'utilizzo efficace dei dati disponibili e la modifica alle procedure di accertamento e riscossione;il sistema tributario, anche eliminando i micro-tributi; rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento dei contribuenti; riordinare le disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici".Il disegno della riforma fiscale però "dovrà essere compatibile con leche si renderanno disponibili senza mettere a repentaglio la solidità dei". L'UPB ha rilevato in particolare che "finanziare la delega con il ricorso all'indebitamento netto "avrebbe conseguenze negative sull'equilibrio dei conti pubblici e sulla loronel medio-lungo termine". Le risorse, prosegue, "andrebbero reperite nella ricomposizione del carico fiscale fra imposte, nel contrasto all'evasione e nella riduzione della spesa" mentre "la riduzione dell'evasione fiscale potrà essere utilizzata come copertura solo dopo tre anni se risulta permanente"."Nonostante l'ampiezza degli" la delega fiscale "trascura alcunedel nostro sistema tributario" ed "in particolare, non interviene sulla tassazione degli immobili, sia di tipoche, basata su rendite catastali obsolete e poco aderenti alle caratteristiche effettive degli immobili e al loro valore di mercato". Secondo l'UPB "ciò comporta forme di erosione delledelle imposte, determina gettiti inferiori a quelli potenzialmente ottenibili - sia a livello centrale sia locale - e iniquità del sistema di tassazione".