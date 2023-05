Michelin vende attività in Russia a Power International Tyres

Michelin

(Teleborsa) -, colosso francese dei mercato degli pneumatici, ha annunciato la. La società aveva sospeso le attività industriali nel paese il 15 marzo 2022 e ha ora firmato un accordo per la cessione delle sue due società locali, Michelin Russia Tyre Manufacturing Company (MRTMC) LLC e Camso CIS LLC.Noto partner di Michelin, Power International Tyres èdi pneumatici in Russia. Michelin era presente nel paese dal 1997.Approvato dalle autorità locali competenti, l'accordo consentirà di, principalmente basati a Davydovo. La possibilità di affidare l'attività al management locale non è stata possibile a causa di "grosse difficoltà che impedivano di rendere autonome tali attività", si legge in una nota.Tutti i costi relativi alla cessazione delle attività in Russia sono stati accantonati nel 2022. Il gruppo francese, tuttavia, rileverà a maggio 2023 un onere stimato incorrispondente a. Tale onere sarà rilevato nel risultato operativo e non ha effetto sulla guidance 2023.