Ulta Beauty paga dazio con trimestrale e taglio stime

Ulta Beauty

rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza

S&P-500

Ulta Beauty

(Teleborsa) - Ribasso per, che passa di mano in perdita del 12,62%.Il gruppo dei cosmetici ha presentato risultati per il primo trimestre contrastati e che evidenziano un rallentamento nella crescita della domanda di cosmetici."Sebbene prevediamo che l'ambiente operativo continui a evolversi, rimaniamo fiduciosi nella resilienza della categoria della bellezza e nella nostra capacità di guidare la crescita redditizia con il nostro comprovato modello di business, un assortimento diversificato e di prim'ordine, un programma fedeltà leader e un team di livello mondiale", ha detto il CEO Dave Kimbell.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 435,7 USD, mentre i supporti sono stimati a 416,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 455.