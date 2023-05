Emak, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

Intermonte

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 1,90 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, e mantenuto ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo trimestre 2023 , che gli analisti descrivono come "deboli" ma "in linea con le attese".Alla luce delle tendenze emerse dai risultati del primo trimestre e di una prospettiva di breve periodo ancora carica di incertezza, Intermonte adotta, che ora mostrano un calo deldel -1,5% anno su anno (+1,5% in precedenza) nel 2023 e un calo di 30 punti base delal 12% (12,4% in precedenza)."Anche se è probabile che lo scenario di breve periodo rimanga volatile,poiché riteniamo che gli investimenti nell'innovazione di prodotto effettuati negli ultimi anni consentiranno all'azienda di affrontare il mercato con una gamma completa di prodotti e quindi", si legge nella ricerca.