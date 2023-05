Export Management: SACE, Luiss Business School e Confindustria insieme per il nuovo Executive Program

(Teleborsa) -rafforzano la loro azione sinergica sul fronte della formazione e insieme presentano il nuovoUn'iniziativa, in partenza il prossimo 15 settembre, rivolta a figure aziendali di imprese italiane ad alto potenziale di export, che desiderano approfondire le dinamiche fondamentali dell'Export Management con un metodo di apprendimento applicativo ed empirico. La partnership è stata siglata oggi daamministratore delegato di SACE,, presidente di Luiss Business School e, vice presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione.L'è contribuire a consolidare le competenze manageriali, tecnico-specialistiche e commerciali delle aziende, soprattutto di PMI e Mid Cap, utili per gestire in maniera efficace la complessità del processo di internazionalizzazione nell'attuale contesto geopolitico. Il protocollo si inserisce nell'ambito di una già consolidata collaborazione tra SACE e Luiss Business School, che ha visto negli anni l'erogazione di sessioni formative congiunte con focus geografici e l'ideazione dell'Export Champion Program, un percorso di education gratuito, rivolto a imprese e professionisti, giunto quest'anno alla sua quarta edizione.metterà a disposizione il proprio know how, oltre a contribuire alla copertura di"Iniziative come questa rafforzano il nostro impegno sinergico con il mondo universitario e istituzionale per far crescere, insieme, l'export italiano, solido motore della nostra economia – ha sottolineato–. La formazione è da sempre uno dei pilastri della nostra offerta di servizi di accompagnamento con cui affianchiamo sia le aziende che vogliono rafforzare la loro presenza sui mercati internazionali sia quelle che desiderano affacciarsi al commercio estero. E oggi aggiungiamo un altro tassello a questo percorso, fieri di essere una vera e propria open platform fisica e digitale, che mette a disposizione delle imprese strumenti, know how e relazioni, tutti elementi irrinunciabili per fare business".