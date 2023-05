Imvest, nuovo piano dopo 2022 in perdita. Accordi per due acquisizioni

Imvest

(Teleborsa) - Ildi, società operante nel settore immobiliare e quotata al mercato Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto dial 31 dicembre 2022, il nuovoper il triennio 2023-2025 e l'di due realtà operanti nel settore dell’intermediazione immobiliare e della consulenza e advisory.Ilsi è chiuso con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4.054 migliaia di euro (2.812 migliaia nel 2021), EBITDA pari a -509 migliaia di euro (-652 migliaia nel 2021), risultato netto pari a -1.192 migliaia di euro (-5.298 migliaia nel 2021) e una Posizione Finanziaria netta passiva di 1.956 migliaia di euro (passiva per 1.657 migliaia nel 2021).Attraverso ile le operazioni straordinarie ad esso connesse, lo sviluppo strategico della società riguarderà il rafforzamento delle seguenti linee di business:(servizi di advisory e intermediazione per la compravendita e la locazione di singoli immobili e interi portafogli sia commerciali che residenziali);(gestione di investimenti immobiliari, massimizzando il valore per la proprietà, e partnership strategica nelle decisioni di investimento immobiliare);(gestione di affitti a breve termine localizzati prevalentemente sul territorio del comune di Milano, ma che a tendere si intende incrementare e sviluppare su tutto il territorio nazionale);(servizi di agenzia mediante i quali la società gestisce l'intero ciclo di vita del processo di vendita immobiliare dalla fase di ottenimento di mandati alla vendita sul mercato degli asset);(definizione della migliore strategia di investimento, supporto in fase di sottoscrizione di contratti, predisposizione di business plan, consulenza in tutte le fasi delle transazioni immobiliari).Sono stati siglatiaventi ad oggetto, ciascuno, i termini e le condizioni essenziali relative al perfezionamento dell'da parte di Imvest delle quote di partecipazione rappresentative del 100% del capitale sociale della societàe della società, mediante conferimento di partecipazioni.Le operazioni permetteranno a Imvest di rafforzare l'offerta di servizi immobiliari integrati, mediante il rafforzamento dell'attuale linea di business dell'intermediazione immobiliare e l', includendo le nuove attività di consulenza e advisory nel settore real estate, con il know-how apportato dal management delle due nuove realtà.Ildi entrambe le operazioni è sospensivamente condizionato all'approvazione da parte dell'assemblea della proposta di unsociale a pagamento a fronte di conferimento di partecipazioni, mediante emissioni di nuove azioni ordinarie Imvest con esclusione del diritto di opzione.