Wall Street chiusa per il Memorial Day

(Teleborsa) - E' festa nazionale, oggi, negli Stati Uniti per l'osservanza del Memorial Day, il Gorno della memoria, per ricordare i caduti di tutte le guerre. Una ricorrenza piuttosto sentita che cade tradizionalmente l'ultimo lunedì di maggio.E per commemorare l'evento, la Borsa americana oggi resterà chiusa: Nyse e Nasdaq ed anche le altre piattaforme-mercato riapriranno regolarmente le contrattazioni domani, 30 maggio.Intanto prive del faro di Wall Street, ma anche di, le principali borse europee preferiscono tirare i remi in barca. Gli occhi degli investitori restano concentrati sulle prossime mosse delle banche centrali.Sullo sfondo la notizia dell'raggiunto negli States tra Democratici e Repubblicani per sospendere per due anni il tetto al debito pubblico americano.