Aquafil, Intermonte conferma Outperform e target price

(Teleborsa) -ha confermatoper azione) e) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali. La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo trimestre 2023.Secondo gli analisti, sono stati "una", in quanto l'EBITDA è stato inferiore alle aspettative, anche a causa di alcuni elementi non ricorrenti, mentre la generazione di cassa è stata migliore del previsto in un trimestre stagionalmente sfavorevole.nel primo trimestre stanno sostanzialmente, che dovrebbe quindi vedere una continuazione della debolezza in Europa, mentre Nord America e APAC la società dovrebbe continuare a performare meglio."Pur ritenendo che lepossano, riteniamo che i risultati conseguiti dalla società in tempi incerti come il 2022 siano la conferma della capacità del management di reagire prontamente a repentini cambiamenti di qualsiasi scenario, nonché del suo impegno per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità presentati al mercato lo scorso anno (in particolare l'obiettivo per Econyl di raggiungere il 60% del fatturato della fibra)", si legge nella ricerca.