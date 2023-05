Bergamo, un parco per proteggere la natura: nasce "Legami Dreamland"

(Teleborsa) -con l'obiettivo di costruire un futuro sempre più green, in particolare, contrastando la perdita di biodiversità e di capitale naturale urbano, mitigare la temperatura, favorire il miglioramento della qualità dell’aria: è stato inaugurato oggi il primo, il parco naturale nella città di Bergamo destinato al ripristino e alla protezione della natura. Tre ettari con 2600 tra piante e arbusti, 40 specie arboree autoctone e 250 mq di area umida che l’azienda, per festeggiare i primi vent’anni di attività, ha voluto regalare alla sua comunità.è stato ideato e finanziato da Legami, azienda che ha rivoluzionato il mondo della cartoleria e degli articoli da regalo, in collaborazione con il Comune di Bergamo, ed è parte integrante del percorso intrapreso anni fa da Alberto Fassi, fondatore, direttorecreativo e CEO dell’azienda.: nessun taglio del nastro ad aprire lo spazio, ma l’effettiva chiusura dell’area perché possa preservarsi dalle intrusioni e violazioni umane e diventare il nuovo polmoneverde di Bergamo, dove flora e fauna potranno rigenerarsi e crescere.Dreamland - spiega la nota - "ma è un’area aperta alla flora e alla fauna che contribuirà attivamente al futuro sostenibile di tutto il territorio, la Lombardia. Questa area geografica, infatti, presenta i peggiori valori di inquinamento in Europa e da decenni soffre scelte di sviluppo e di sfruttamento del territorio anacronistiche e autolesioniste".“Dreamland rappresenta un sogno che si avvera – dichiara Alberto Fassi – l’idea che sia ancora possibile decidere di fare un passo indietro e lasciare più spazio alla natura per aiutarla a crescere e aiutarci a rigenerare gli habitat in cui viviamo. Questo progetto rappresenta un messaggio alla nostra comunità e una forte presa di responsabilità della nostra impresa. È solo l'inizio, l’intenzione è ingrandire il parco per sottrarre aree al consumo del suolo e regalarle alla natura. Serve un cambio di mentalità, dobbiamo pensare alla nostra presenza non come protagonisti di ogni luogo, ma come manutentori per prenderci tutti cura di un “ambiente” del quale siamo parte integrante.”visto che rientra nelle molte iniziative che Legami ha attivato negli anni per contribuire a ridurre la propria impronta climatica (dal 2021 l’azienda ha raggiunto la Carbon Neutrality per aver ridotto e compensato le emissioni di CO2 generate, azzerandole) e ha coinvolto tutti i dipendenti nella piantumazione di arbusti e siepi nell’area protetta per la realizzazione di questa visionaria iniziativa. Ma nemmeno a loro sarà concesso accedervi, la presenza umana all’interno del parco sarà solo quella degli addetti alla manutenzione del verde, sempre a carico di Legami, che con un investimento che ha già superato il mezzo milione di euro si impegna a superare la neutralità carbonica e a diventare un contributore positivo nella generazione di aria pulita nel proprio territorio."L'iniziativa di Legami - commenta il Sindaco di Bergamo- è assolutamente encomiabile e rappresenta un esempio di responsabilità d'impresa nella tutela del nostro territorio. Un segnale forte, che spero possa essere raccolto da altri imprenditori della nostra città e che cade in concomitanza con la stesura del nuovo Piano di Governo del territorio di Bergamo, un documento che punta a tagliare oltre 1,1milioni di metri cubi di previsioni edificatorie, ma anche a incrementare di ben 3,5 milioni di metri quadrati l’estensione del Parco dei Colli, con particolare attenzione alle zone a sud della nostra città, non distanti, cioè, dalla Dreamland che oggi Legami e Alberto Fassi regalano a tutti i nostri concittadini. La nostra città è chiamata a guidare la transizione ecologica del nostro continente: Bergamo è entrata a far parte delle 100 città europee che puntano alla decarbonizzazione entro il 2030. Molto è stato fatto, come il miglioramento costante della qualità dell'aria della nostra città o la diminuzione delma è chiaro che tanto lavoro ancora è da fare e che tutti noi siamo chiamati a una maggiore responsabilità verso l'ambiente in cui abitiamo".Diversi - conclude la nota - "i progetti già attivati per la salvaguardia dell’ambiente, oltre alladalla sede aziendale autonoma dal punto di vista energetico grazie all’installazione di pannelli solari e all’acquisto di energia verde certificata, al parco autoaziendale elettrico o ibrido, all’introduzione degli scontrini blu smaltibili nella carta e delle shopper riciclabili o compostabili nei negozi monomarca. Molte altre iniziative sono state inserite nel primo bilancio di sostenibilità, presentato durante questa giornata, e rappresentano un impegno concreto per creare