Magis, approvata la conversione delle Price Adjustement Shares

Magis

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza, ha approvato lain altrettante azioni ordinarie, essendosi verificate le condizioni previste relative al raggiungimento e superamento dei target di risultato (EBITDA e Indebitamento Finanziario Netto) per l'esercizio 2022.In particolare, 400.000 Price Adjustment Shares Prima Tranche saranno confermate in 400.000 azioni ordinarie, senza modifica dell'ammontare complessivo del capitale sociale. A valle di tale conversione, ilrisulta composto da 5.332.382 azioni, di cui 4.520.382 azioni ordinarie, 800.000 Price Adjustment Shares e 12.000 azioni speciali."Esprimo grande soddisfazione per la conversione delle Price Adjustment Shares perché testimoniano l'assoluta bontà dei risultati economici in termini di margini e indebitamento netto raggiunti, in linea con le nostre aspettative e di grande conforto per il mercato - ha commentato il- Sono dati che valorizzano il percorso industriale intrapreso e ci consentono di essere fiduciosi e di confermare i buoni propositi per l'anno in corso".