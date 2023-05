Affitti brevi, giro di vite sul settore e obbligo di registrazione per tutti

(Teleborsa) -e sulle società del settore che operano nel campo del turismo. Una serie dipunta a regolamentare il settore, limitando la concorrenza sleale e facilitando l'emersione dell'evasione, che prolifera nel campo degli affitti di appartamenti ad uso vacanza.Fra le proposte avanzate(CIN), assegnato dal Ministero del Turismo a tutti gli immobili ad uso abitativo che vengono affittati per finalità turistiche,e di segnalazione di inizio attività per chi gestisce l'immobile in forma imprenditoriale, conper chi trasgredisce, e la fissazione di unaper la locazione di un immobile con finalità turistiche nei centri storici delle città metropolitane, eccetto nell'ipotesi in cui, chi affitta, è una famiglia numerosa composta da almeno un genitore e tre figli.Il provvedimento, di cui sta circolando la bozza in questi giorni, è in fase di stesura e dovrebbe essere ultimato, secondo quanto confermato dal ministro del TurismoL'obiettivo è fornire unaa livello nazionale, che punta da un lato a, cioè di un turismo sovradimensionato rispetto alle potenzialità ricettive locali, e dall'altro aper impedirne lo spopolamento.Le norme sono, compresi portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.Cauta la, colosso del settore degli affitti brevi, che da un lato ha accolto con favore il tentativo di armonizzazione con codici di registrazione, esprimendo qualche perplessità su una serie di limitazioni che potrebbero andare a colpire la piccola proprietà privata.del settore chenelle città d'arte, ritenuta una norma discriminatoria, che alimenterà forme di evasione fiscale e di illegalità.