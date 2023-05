Brioschi, Milanofiori Sviluppo cede una parte delle quote del Fondo Fleurs

Brioschi Sviluppo Immobiliare

(Teleborsa) - Milanofiori Sviluppo, controllata di, ha venduto a un investitore professionale n. 20,473 quote del Fondo Fleurs, il fondo comune di investimento immobiliare italiano di tipo chiuso (FIA immobiliare riservato) che nel mese di agosto 2022 aveva acquistato da Milanofiori Sviluppo gli edifici U1 e U3.Ilè pari ad euro 4.999.842,09, in linea con il valore netto (NAV) del Fondo al 31 dicembre 2022, al netto degli utili derivanti dalla gestione del patrimonio risultanti dalla relazione annuale del Fondo al 31 dicembre 2022 e distribuiti nel marzo 2023, e sarà soggetto ad ulteriore revisione per tenere conto dei ratei maturati fino alla data della cessione, sui proventi che saranno distribuiti sulla base della relazione di gestione del Fondo al 30 giugno 2023.A livello di bilancio consolidato, gli effetti economici derivanti dalla menzionata cessione, inclusivi di una stima dell’aggiustamento prezzo previsto contrattualmente, sono positivi per 2,9 milioni di euro.