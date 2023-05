Debito USA, la legge per evitare il default si avvicina al voto in Aula

(Teleborsa) -è ancora parzialmente, anche se la scorsa notte ha fatto un importante. Il disegno di legge bipartisan per aumentare il tetto del debito ha superato un, dove è passato cone due dei nove Repubblicani che si sono astenuti.dove si prevede che venga votata questa notte (le 20.30 a Washinton).Il disegno di legge ènei giorni scorsi dal leader della Camerae dal Presidente americano, che punta a, in cambio del sostegno dei Repubblicani all'innalzamento del tetto del debito il prossimo anno e fino al 2025.A sostenere l'approvazione del disegno di legge, in Commissione, è stato il, dopo che si era temuto un flop, poichéaveva annunciato ieri che si sarebbe opposta all'accordo ed aveva accusato McCarthy di aver ceduto al volere della Casa Bianca in cambio dicome era stato promesso.Poco prima che il comitato approvasse il disegno di legge, ilsull'impatto che il disegno di legge avrà sul debito e sui deficit federale, stimando che sarà in grado di. La valutazione del CBO, in linea con le attese di entrambe le parti, potrebbe dunque spianare ulteriormente la strada all'approvazione finale in Aula.Il disegno di legge, a maggioranza repubblicana,, controllato dai Democratici,, data in cui il Tesoro ha previsto che scatterebbe l'insolvenza degli Stati Uniti e quindi si andrebbe in default.Frattanto, laprosegue laalla legge sui social ed un gruppo più conservatore ha annunciato che voterà contro in Aula.Sulle incertezze per il voto in Aula,in questi giorni sta mostrando une sta condizionando anche la performance delle altre borse mondiali.