Fabrick, Mastercard sigla partnership ed entra nell'azionariato

Mastercard

(Teleborsa) -, colosso statunitense dei servizi di pagamento, e, società attiva nel campo dell'Open Finance e controllata dal gruppo Sella, hanno siglato unavolta aper migliorare la digitalizzazione e accelerare la crescita di aziende, istituzioni finanziarie e fintech in Europa. L'accordo rafforza una collaborazione già avviata nel 2019 tra le due aziende per promuovere l'innovazione e lo sviluppo di servizi finanziari digitali.A suggellare la collaborazione, Mastercarddi Fabrick con una, affiancandosi quindi al gruppo Sella e al management. Ad oggi sono oltre 400 le controparti collegate alla piattaforma che effettuano oltre 330 milioni di chiamate mensili alle 1.400 API esistenti."Poter contare sulla collaborazione di un partner del calibro di Mastercard, ci permetterà di rafforzare la nostra presenza internazionale e di aprire una nuova fase di crescita ed evoluzione -, CEO e co-founder di Fabrick - Abbiamo già fatto della componente pagamenti un asset portante della nostra piattaforma, ma oggi con ancora maggior forza potremo definire una nuova e sempre più completa offerta, con l'obiettivo di"."L'investimento anche nel capitale valida lae di impresa e dei piani di sviluppo di Fabrick", ha aggiunto."Siamo lieti di rafforzare la nostra collaborazione con Fabrick, e apprezziamo la loro grande visione e il loro modello per affrontare e governare l'evoluzione dell'Embedded Finance, che riteniamo sarà un importante driver per lo sviluppo della digitalizzazione nei prossimi anni", ha detto, Country Manager Italia di Mastercard.