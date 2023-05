Maire coopera con l'Azerbaigian nelle energie rinnovabili

MAIRE

(Teleborsa) - Durante la 28esima edizione della Baku Energy Week,e ilhanno firmato unper rafforzare la cooperazione nei settori delle energie rinnovabili, della transizione energetica e dell'efficienza energetica.Secondo i termini dell’accordo, le parti istituiranno un team tecnico per valutare le opportunità di business nelle energie rinnovabili, della riduzione dell'impronta di carbonio di impianti esistenti, della cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio, nonché nello sviluppo e nell'implementazione di tecnologie a bassa emissione di carbonio, nel waste-to energy (energia da rifiuti), nell’idrogeno verde e nei biocarburanti.L’accordo - spiega una nota - è stato firmato da Elnur Soltanov, Viceministro dell'Energia della Repubblica dell'Azerbaigian e da Alessandro Bernini, Amministratore Delegato di MAIRE, alla presenza di Claudio Taffuri, Ambasciatore d'Italia in Azerbaigian, e di rappresentanti del governo azero e di MAIRE.La firma è avvenuta durante la, uno degli eventi più prestigiosi nel settore energetico nella regione del Caspio, in corso nella capitale azera dal 31 maggio al 2 giugno.L’accordo conferma la lunga e proficua collaborazione tra l'Italia e l'Azerbaigian, dove negli ultimi 10 anni MAIRE ha contribuito allo sviluppo dell'economia locale con numerosi progetti strategici e iniziative di local content nel Paese, secondo le importanti linee guida della strategia decennale di sviluppo del governo azero, “Azerbaijan 2030”., ha commentato: "Questo accordo rappresenta gli sforzi e l'impegno congiunti di Italia e Azerbaigian nel lavorare insieme per industrializzare la transizione energetica.nei settori di cooperazione dell'energia verde, dell'efficienza energetica e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio".