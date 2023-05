ReeVo sale al 65% di Security Lab, acquista altro 10%

ReeVo

(Teleborsa) -, PMI Innovativa, provider italiano di servizi Cloud & Cyber Security, ha acquistato, in data odierna, a seguito dell’esercizio da parte di Reevo di una opzione call, un ulteriore 10% del capitale sociale di Security Lab, società milanese specializzata in Cyber Security, già controllata da ReeVo al 55% per un corrispettivo di 601 mila euro circa, determinato sulla base di parametri di redditività (EBITDA 2022) e finanziari (PFN alla data odierna).L’acquisto dell’ulteriore 10% - attraverso il quale ReeVo sale dal 55% al 65% del capitale sociale di Security Lab - è parte integrante del percorso di acquisizione della totalità del capitale sociale della società stessa, secondo quanto previsto dall’accordo di investimento firmato in data 6 settembre 2022, il quale contiene taluni meccanismi di put e call finalizzati al trasferimento delle partecipazioni residue di Security Lab dei soci di minoranza a ReeVo.