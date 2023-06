BCE, in calo il numero di uffici bancari nell'UE

(Teleborsa) - Ulteriore calo del numero dinell'UE, con una media del 5,39% tra gli Stati membri. Diminuzioni sono state osservate in 25 dei 27 paesi, che vanno da -0,98% a -21,54%. Il numero totale di uffici nell'UE era di 132.871 alla fine del 2022, di cui l'82,8% nell'area dell'euro.A registrarlo la(BCE) che ha aggiornato il suo set di dati deglistrutturali per ilnell'Unione europea (UE) per la fine del 2022. Questo set di dati annuale comprende statistiche sul numero di uffici edegli enti creditizi dell'UE, dati sulla concentrazione del settore bancario in ciascuno Stato membro dell'UE e sui dati sulle istituzioni a controllo estero operanti nell'UE.Nel corso del 2022, il numero deidegli enti creditizi è diminuito in 18 Stati membri dell'UE, con un calo medio dell'1,25% in tutti i paesi. Questo calo del numero di impiegati di banca è una tendenza osservata nella maggior parte dei paesi dal 2008.I dati indicano inoltre che il grado didel(misurato dalla quota di attività detenute dalle cinque maggiori banche) continua a variare considerevolmente tra gli Stati membri dell'UE. A livello nazionale la quota del totale attivo dei cinque maggiori istituti di credito variava dal 31,16% (Lussemburgo) al 95,72% (Grecia) alla fine del 2022, mentre la media UE era del 68,27%.