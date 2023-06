PNRR: Monti: "Grande opportunità per l'Italia. UE supporta le riforme necessarie"

(Teleborsa) -Il Senatoreper il Parlamento, preparata dal Ministro Fitto, persullo stato di attuazione del Piano di resilienza, che rappresenta una "grandissima occasione per l'Italia"."Finalmente vedendo le carte ed i numeri sarà possibile farsi un'idea un po' meno mitologica del PNRR e un po' più concreta", ha affermato Monti, aggiungendo "a che giocherà - io spero - in positivo. Se invece alla fine i risultati dovessero essere tardivi e scarsi, ci sarà un costo importante per l'Italia anche dal punto di vista del prestigio in Europa, ma soprattutto dal punto di vista dell'avere sprecato un'occasione straordinaria di ammodernamento del nostro Paese"."Sono sicuro che non sarà così e spero, leggendo la relazione Fitto, di trovare elementi di rassicurazione", ribadisce il Senatore Monti, citando alcuni problemi che assillano il Paese."Dobbiamo comunque trovare dei sistemi in Italia per, soprattutto di, e non possiamo basarci su un'economia che - sottolinea Monti - per avere fiato e trovare competitività, debba tenere una parte rilevante della popolazione in una condizione subalterna e spesso disumana".Monti ha paragonato il tempo attuale con il 2011 e 2012 "quando con unache farebbe invidia al Presidente Macron, l'Italia ha fatto in velocità laed altre riforme" ed ha ricordato che quello era un momento in cuile riformeperché erano necessarie ea lungo termine, anche perché c'era l'emergenza finanziaria enon solo suggerisce all'Italia e agli altri paesi di fare determinate riforme, ma, ironizza il Senatore, aggiungendo "ci mancherebbe altro che sprecassimo questa occasione"."Abbiamo un'assistenza, quella dell'Europa, per cercare di far bene le riforme e dei finanziamenti dell'Europa per metterle in opera.It's now or never", conclude Monti, citando un noto brano di Elvis Presley,